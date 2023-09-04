БИЛИ ТОЛПОЙ, ВСАДИЛИ 12 ПУЛЬ: В БАТАЙСКЕ СПАСАЮТ ГЕРОЯ СВО ПОСЛЕ ГРУППОВОГО НАПАДЕНИЯ
© VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS
В Батайске, в Ростовской области, 28-летний участник СВО стал жертвой нападения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вы спрашиваете "Кто допустил мигрантов к нашей кормушке?". так ведь понятно кто - не мы же с вами, а наше Превосходительство - наше Руководство, чтобы набить себе побольше карманы, а на нас с вами им наплевать, так как деньги не пахнут ...!!!
Власть необходимо ставить на место
Виновные конечно же не задержаны...
Свежие комментарии