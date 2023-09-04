БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БИЛИ ТОЛПОЙ, ВСАДИЛИ 12 ПУЛЬ: В БАТАЙСКЕ СПАСАЮТ ГЕРОЯ СВО ПОСЛЕ ГРУППОВОГО НАПАДЕНИЯ

БИЛИ ТОЛПОЙ, ВСАДИЛИ 12 ПУЛЬ: В БАТАЙСКЕ СПАСАЮТ ГЕРОЯ СВО ПОСЛЕ ГРУППОВОГО НАПАДЕНИЯ

© VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS В Батайске, в Ростовской области, 28-летний участник СВО стал жертвой нападения.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Вы спрашиваете &quot;Кто допустил мигрантов к нашей кормушке?&quot;. так ведь понятно кто - не мы же с вами, а наше Превосходительство - наше Руководство, чтобы набить себе побольше карманы, а на нас с вами им наплевать, так как деньги не пахнут ...!!!
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1 час.
Mike х
Власть необходимо ставить на место
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41 мин.
Сергей Сарматов
Виновные конечно же не задержаны...
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24 мин.

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