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На Украине вырос спрос на дрова перед наступлением зимы

На Украине вырос спрос на дрова перед наступлением зимы

На Украине резко вырос спрос на дрова в преддверии зимы, что привело к значительному увеличению цен. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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