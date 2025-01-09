В школах РФ не будут вводить ограничения из-за метапневмовируса

Вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае в начале года.фото: edu.gov.ruВведение каких-либо ограничений из-за метапневмовируса, вспыхнувшего в Китае, в российских школах не планируется, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
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