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В школах РФ не будут вводить ограничения из-за метапневмовируса

В школах РФ не будут вводить ограничения из-за метапневмовируса

Вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае в начале года.фото: edu.gov.ruВведение каких-либо ограничений из-за метапневмовируса, вспыхнувшего в Китае, в российских школах не планируется, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

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