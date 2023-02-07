Квартира, дом, дача

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  • Оксана
    Решение кухни понравилось. Сама идея переустройства таких башен неплоха, мне интересны необычные дома. Но где обещанн...Из бывшей водонап...
  • Mila Finney
    Скучная квартира, неуютная.Из бывшей водонап...
  • Boris Max
    очередной дебил дебилизирует народ... тьфу бдя!Скатайте из фольг...

Колбаса, конфеты, бургеры: 7 небанальных блюд из картофеля

Колбаса, конфеты, бургеры: 7 небанальных блюд из картофеля

Спустя столетия после того, как картофель был завезён в Европу и Северную Америку, он представляет собой одну из важнейших составляющих мировой кухни и четвёртую по величине продовольственную культуру во всём мире (после кукурузы, риса и пшеницы).

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