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Видаль предпочел Бускетса Каземиро: «Опорник контролирует темп и продвигает мяч. Каземиро ничего этого не делает»

Видаль предпочел Бускетса Каземиро: «Опорник контролирует темп и продвигает мяч. Каземиро ничего этого не делает»

«Каземиро или Бускетс? Конечно, Бускетс. Во всех командах опорником является тот игрок, который контролирует темп, тот, кто обладает отличной техникой, тот, кто продвигает мяч.

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