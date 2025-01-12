Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 12 января

Российская валюта укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 января 2025 года, составляет 101,9146 рубля (прежнее значение — 102,2911 рубля), официальный курс евро — 105,0464 рубля (предыдущий показатель — 105,0893 рубля).
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