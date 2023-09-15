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Спецприз премии АРХИWOOD 2023 достался дизайн-студии Анны Петровой за проект «Тринити»

Спецприз премии АРХИWOOD 2023 достался дизайн-студии Анны Петровой за проект «Тринити»

Спецприз премии АРХИWOOD 2023 достался дизайн-студии Анны Петровой за проект «Тринити» Мила Якобссон14 сентября 2023 года в Доме творчества писателей Переделкино состоялась церемония награждения национальной архитектурной премии АРХИWOOD 2023.

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