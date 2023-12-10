Мазь из бензина: в чем секрет нового российского средства для заживления ран?

В ПНИПУ разработали лекарство на основе нефтепродукта, и оно оказалось эффективным Дерматологи давно освоили нефть и продукты ее переработки и успешно используют лекарства на их основе, чтобы лечить раны, в том числе гнойно-воспалительные.
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