Вест Хэм – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 31 августа

В субботу, 31 августа, сыграют Вест Хэм и Манчестер Сити в 3 туре АПЛ. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на Олимпийском стадионе Лондон Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.