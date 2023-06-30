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Мифтахов об отставке Знарка: «Не очень приятная новость была. Тогда я получал много игрового времени в «Ак Барсе»

Главный тренер уволился из «Ак Барса» в начале декабря 2022 года, когда казанцы занимали 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.

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