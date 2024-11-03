Минздрав предложил изменить порядок формирования больничного

Минздрав России предложил внести изменения в правила формирования листков нетрудоспособности. Ведомство считает, что эти изменения помогут обнаруживать сотрудников с признаками болезни на ранних этапах и благодаря профилактике возвращать их к работе.
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