Царьград

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Слёзы русских матерей: Раскрыты пугающие причины самоубийств школьников

Слёзы русских матерей: Раскрыты пугающие причины самоубийств школьников

Одиночество в Сети Когда из-за пандемии в школе отменили "живые" занятия, Иван (имя изменено – прим. ЦГ) поначалу обрадовался – он любил свободное время проводить за компьютером, свой досуг посвящал ему и надеялся, что учиться станет даже легче.

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