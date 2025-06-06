УАЗ сменил фирменный слоган

Ульяновский автомобильный завод зарегистрировал новый фирменный слоган, сообщает Авто Mail. "Как следует из данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС), в феврале завод подал заявку на регистрацию словосочетания "Обрети свободу движения", 25 мая этого года было принято положительное решение по заявке", - сообщает портал.