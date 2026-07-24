Мали отреагировала на планы Трампа ударить по территории страны

Власти Мали не получали подтверждений от Соединенных Штатов о возможных американских ударах по позициям группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация).
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