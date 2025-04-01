Обвиняемый в хищении экс-чиновник Минсельхоза Донских захотел на СВО

Обвиняемый в хищении 2 млрд рублей экс-глава департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских хочет отправиться в зону проведения спецоперации, заявил агентству ТАСС адвокат бывшего чиновника Дим Юнусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии