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Царьград

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В Новороссийске обезумевший живодёр забил гвоздь в панцырь черепахи

В Новороссийске обезумевший живодёр забил гвоздь в панцырь черепахи

По мнению местных жителей, за актом жестокого обращения с животным могут стоять дети.Труп черепахи с вбитым в панцырь гвоздём нашли на улице под палящим солнцем в Глебовском сельском округе Новороссийска.

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