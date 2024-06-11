В Новороссийске обезумевший живодёр забил гвоздь в панцырь черепахи

По мнению местных жителей, за актом жестокого обращения с животным могут стоять дети.Труп черепахи с вбитым в панцырь гвоздём нашли на улице под палящим солнцем в Глебовском сельском округе Новороссийска.
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