Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Адвокат-рэкетир в Ижевске: как система толкает защитников закона на вымогательство и мошенничество

Адвокат-рэкетир в Ижевске: как система толкает защитников закона на вымогательство и мошенничество

«Хочешь потерять всё — доверься адвокату» правильность такого народного выражения подтвердил один персонаж, о котором я сейчас расскажу.

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Комментарии
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Горыныч
А также сажать на строгач лет по 15 и ПОЛНЫЙ запрет юридической практики.
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19 час.
людмила михайлик
Кругом мошенники и нет защиты людям, во попали
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18 час.
Сергей Киселев
Хочу обратно в Советскую Россию
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9 час.
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