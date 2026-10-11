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Премьер-министр Великобритании заявил о вмешательстве России в Brexit

Премьер-министр Великобритании заявил о вмешательстве России в Brexit

Россия вмешивалась в референдум 2016 года о выходе Великобритании из Евросоюза, заявил британский премьер-министр Энди Бернэм 11 октября в подкасте The Rest Is Politics.

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