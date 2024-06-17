Тревожный случай в столице: у пациента подозревают паралич с симптомами полиомиелита

У пациента в столице подозревают случай вялого паралича с симптомами полиомиелита. Об этом сообщил сегодня на заседании мэрии заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи Владимир Болокан.
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