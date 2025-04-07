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Царьград

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В США учительница соблазнила подростка и подстрекала его на убийство мужа

В США учительница соблазнила подростка и подстрекала его на убийство мужа

27-летней Елене Бардин предъявлено несколько обвинений после того, как власти обнаружили письма и фотографии, которые она якобы отправляла несовершеннолетнему.

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