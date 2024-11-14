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Политика как она есть

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Госдеп отверг критику за предоставление помощи психолога после победы Трампа

Госдеп отверг критику за предоставление помощи психолога после победы Трампа

Государственный департамент США отвергает критику в свой адрес, вызванную решением предоставить помощь психолога некоторым сотрудникам после новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах.

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