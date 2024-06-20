"Газета.Ru" протестировала Realme GT6 с ИИ-камерой и самым ярким экраном в мире

Компания Realme представила свой новый смартфон, заявленный как "убийца флагманов". Для этого у Realme GT6, на первый взгляд, есть все необходимое: мощное "железо", хорошая камера и даже система со встроенным искусственным интеллектом.
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