Американский историк: среди самых плохих вариантов раздел Украины – наиболее терпимый

На Украине все развивается так плохо для Киева, что раздел страны может быть не самым худшим вариантом, считает историк из США Мэри Саротт.
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