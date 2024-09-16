Крупный хасанский проект ждет банкротный процесс?

В Арбитражный суд Приморского края поступил новый иск ООО «Азиатско-Тихоокеанская инжиниринговая корпорация «Промгражданпроект» о признании банкротом ООО «Восток ЛПГ», оператора терминала для поставок сжиженного углеводородного газа в страны АТР в бухте Перевозной Хасанского округа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Конкурент».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии