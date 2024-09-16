PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    А дальше что, все должны ждать, пока депутаты и Гос. Дума с Правительством думается или доведут до крайностей, а это ...Теперь все встало...
  • Варлам Устрялов
    Похоже, дебил. :(«Мы прекращаем ра...
  • Ната
    Это ж Праймпресс! У  них там модератор, похоже, двоечник и свои мысли выражать не умеет!«Мы прекращаем ра...

Крупный хасанский проект ждет банкротный процесс?

Крупный хасанский проект ждет банкротный процесс?

В Арбитражный суд Приморского края поступил новый иск ООО «Азиатско-Тихоокеанская инжиниринговая корпорация «Промгражданпроект» о признании банкротом ООО «Восток ЛПГ», оператора терминала для поставок сжиженного углеводородного газа в страны АТР в бухте Перевозной Хасанского округа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Конкурент».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх