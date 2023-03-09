Колесов назвал ночь на 10 марта претенденткой на звание самой холодной с начала зимы в Петербурге

При этом главный синоптик города ожидает, что уже днем наступит весенняя погода. Жители города на Неве могут встретить самую холодную ночь за прошедшую зиму с наступлением 10 марта.
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