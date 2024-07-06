Театр абсурда
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Театр абсурда

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ООН потребовала, чтобы Россия из Калининграда прекратила "глушить" спутники ЕС. Реакция Москвы

ООН потребовала, чтобы Россия из Калининграда прекратила "глушить" спутники ЕС. Реакция Москвы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько недель назад, в ООН обратилась Франция, Швеция и Нидерланды, с требованием провести немедленную проверку в отношении России.

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Комментарии
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авдей НА
Хорошо что еще кабеля с морей не смотали за все отвечать должны и за хохлов и взрывы по городам все они в связке пускай платят и расплачиваються твари
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Маша Иванова
Ну-да-отдай мои игрушки-я с тобою не вожусь))))))))))))))
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лл
лина любимцева
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