ОАК передала Минобороны очередную партию истребителей Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изготовил и передал Минобороны России очередные новые многофункциональные истребители Су-35С, говорится 24 октября в сообщении на сайте корпорации.
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