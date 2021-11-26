Тепло вернется: прогноз на выходные в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

В последнюю неделю ноября случилась генеральная репетиция зимы со снегом и характерным морозцем. В грядущий уикенд уссурийцев ожидает теплый сюрприз, сообщили синоптики "Примпогоды" ИА UssurMedia.
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