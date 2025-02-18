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Славянская доктрина

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Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова

Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова

Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отметил высокую компетентность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова, прибывших в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с американской делегацией.

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