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Глава Минздрава Нижегородской области устроил разнос за грязь в больницах

Глава Минздрава Нижегородской области устроил разнос за грязь в больницах

Глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов устроил внеплановую проверку приёмных отделений местных больниц и остался крайне недоволен результатом.

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