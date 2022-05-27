Страна и люди

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну не так все страшно и критично, России надо разместить ракеты на Кубе они этому обрадуются.... Британская корона да...Англосаксы готовя...
  • Александр Чаев
    Я вообще не понимаю - что находят люди в т.н. "творчестве" гребенщиковых, макаревичах и им подобных. Помогая финансов..."АЗОВЦЫ"* ЗАЖИВО ...
  • Oleg Kasyanov
    Врёт он немцы жадные  и времена не те  , я поверил бы 12 тысяч евро.  Но миллионы  враньё"АЗОВЦЫ"* ЗАЖИВО ...

СВОДКИ С НЕИЗВЕСТНОГО ФРОНТА: БИТВА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРАТЬ

СВОДКИ С НЕИЗВЕСТНОГО ФРОНТА: БИТВА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРАТЬ

ФОТО: COUNCIL.GOV.RU ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ На заседании Совбеза России Владимир Путин затронул вопрос информационной безопасности государства, заявив об использовании против нашей страны "самых современных алгоритмов и комбинированных технологий".

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