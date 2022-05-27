СВОДКИ С НЕИЗВЕСТНОГО ФРОНТА: БИТВА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРАТЬ

ФОТО: COUNCIL.GOV.RU ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ На заседании Совбеза России Владимир Путин затронул вопрос информационной безопасности государства, заявив об использовании против нашей страны "самых современных алгоритмов и комбинированных технологий".
ФОТО: COUNCIL.GOV.RU ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ На заседании Совбеза России Владимир Путин затронул вопрос информационной безопасности государства, заявив об использовании против нашей страны "самых современных алгоритмов и комбинированных технологий".
Свежие комментарии