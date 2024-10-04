ГАИ требует выйти из машины и показать багажник: вот что нужно ответить и уехать

Досмотр автомобиля, фото: njcar.ru Многие водители, несмотря на соблюдение ПДД, стараются избегать лишних встреч с инспекторами ДПС, зная, что те иногда могут выйти за рамки своих полномочий, обращая внимание на малозначительные детали.
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