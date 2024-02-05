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«Известия» показали поражение ВСУ российскими артиллеристами на донецком направлении

«Известия» показали поражение ВСУ российскими артиллеристами на донецком направлении

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают поражать цели противника на донецком направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

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