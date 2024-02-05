«Известия» показали поражение ВСУ российскими артиллеристами на донецком направлении

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают поражать цели противника на донецком направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
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