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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Джеко завершит карьеру в сборной. Форвард сыграет последний матч за Боснию и Герцеговину 2 октября – против Швеции в Лиге наций

Эдин Джеко объявил о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины. 40-летний форвард « Шальке » сообщил о своем решении в соцсетях.

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