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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торопченко набрал очки впервые за 14 матчей – передача против «Рейнджерс». У него 1+4 в 30 играх

Форвард «Сент-Луиса» сделал голевую передачу в игре с «Рейнджерс» (3:2). Всего в 30 матчах сезона на счету россиянина 5 (1+4) баллов.

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