Собянин: Приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз

Жители Москвы могут прямо в приложении покупать билеты на автобусы дальнего следования Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что более 10, 3 млн раз было скачано приложение «Метро Москвы» с момента его запуска.