Ямальская дочка «Роснефти» проиграла спор за 100 млн рублей

ООО «Харампурнефтегаз» проиграло в Арбитражном суде ЯНАО выгодный для нее спор о взыскании неустойки с подрядчика «Росспецстройпроект» из ХМАО, который за полгода так и не приступил к выполнению договорных обязательств.
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