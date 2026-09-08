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Гражданина Молдавии задержали за покушение на российского военного под Энгельсом

Гражданина Молдавии задержали за покушение на российского военного под Энгельсом

Правоохранительные органы задержали 21-летнего гражданина Молдавии по уголовному делу о покушении на убийство военного в Саратовской области.

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