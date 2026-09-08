Гражданина Молдавии задержали за покушение на российского военного под Энгельсом

Правоохранительные органы задержали 21-летнего гражданина Молдавии по уголовному делу о покушении на убийство военного в Саратовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков заявил о г...
- ЭЛ Роспотребнадзор з...
- Каллас заявила, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым