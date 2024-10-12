Несбывшаяся Волга

Сейчас спустя много лет можно сказать, что ГАЗ-24 1968 года по сути был последней настоящей Волгой. Ведь все последующие модели под этим именем были либо переделкой и доработкой «двадцать четверки», либо локальными мелкосерийными проектами, которые так и не пошли в массовое производство.