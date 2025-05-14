Суперкомпьютер рассчитал год, когда исчезнет жизнь на Земле

Наука и технологии В работе принимала участие международная команда ученых. Международная группа ученых, в которую вошли специалисты NASA и японского Университета Тохо, провела масштабное исследование, целью которого стало определение срока, до которого Земля сможет поддерживать жизнь.
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