В Татарстане создан Главный операционный центр саммита БРИКС

По 30 октября в Татарстане будет функционировать Главный операционный центр. Его работа связана с подготовкой и проведением в Казани саммита БРИКС, следует из постановления, подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
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