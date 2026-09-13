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FiNE NEWS

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Последствия удара ВСУ по Белгородской области: пострадали люди и повреждены объекты

В Белгородской области произошёл очередной удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого пострадали люди и были повреждены различные объекты.

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