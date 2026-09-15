Kim Jong Un pledges 'invariable support' for Russia in letter to Putin

North Korean leader Kim Jong Un vowed to "expand and deepen" cooperation with Moscow in a letter to Russian President Vladimir Putin, state-run media reported Tuesday.
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