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Kim Jong Un pledges 'invariable support' for Russia in letter to Putin

North Korean leader Kim Jong Un vowed to "expand and deepen" cooperation with Moscow in a letter to Russian President Vladimir Putin, state-run media reported Tuesday.

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