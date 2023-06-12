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Актер Александр Михайлов рассказал, какие сцены вырезали из фильма «Любовь и голуби»

Актер Александр Михайлов рассказал, какие сцены вырезали из фильма «Любовь и голуби»

Советская комедия «Любовь и голуби» увидела свет в 1985 году и сразу же завоевала любовь зрителей. Однако мало кто знает, что фильм изначально планировался быть двухсерийным.

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