Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Путиным в Кремле во время ЧМ-2018. Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Скотт

Алекс Скотт рассказала, как Рио Фердинанд украл чайную ложку из Кремля. Об этом экс-футболистка «Арсенала» рассказала в своих мемуарах «Как (не) быть сильной», в которых она вспомнила о визите в Кремль во время ЧМ-2018.