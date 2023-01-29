Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Путиным в Кремле во время ЧМ-2018. Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Скотт

Алекс Скотт рассказала, как Рио Фердинанд украл чайную ложку из Кремля. Об этом экс-футболистка «Арсенала» рассказала в своих мемуарах «Как (не) быть сильной», в которых она вспомнила о визите в Кремль во время ЧМ-2018.
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