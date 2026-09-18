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Царьград

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World Gymnastics допустила русских гимнастов к ЧМ с флагом и гимном

World Gymnastics допустила русских гимнастов к ЧМ с флагом и гимном

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова попала в предварительную заявку сборной России на чемпионат мира по гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября.

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