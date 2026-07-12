Калужские энергетики вернули свет в дома потребителей основной сети после урагана

В работах по восстановлению электроснабжения после циклона «Бернадетт» задействованы 32 бригады, 119 человек и 48 единиц техникиСотрудники "Калугаэнерго" восстановили основную сеть 6-35 кВ электропитания в регионе, пострадавшую от последствий циклона "Бернадетт".