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Калужские новости

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Калужские энергетики вернули свет в дома потребителей основной сети после урагана

Калужские энергетики вернули свет в дома потребителей основной сети после урагана

В работах по восстановлению электроснабжения после циклона «Бернадетт» задействованы 32 бригады, 119 человек и 48 единиц техникиСотрудники "Калугаэнерго" восстановили основную сеть 6-35 кВ электропитания в регионе, пострадавшую от последствий циклона "Бернадетт".

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