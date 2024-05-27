Таких вольностей с iOS Apple ранее вытворять не позволяла. В iOS 18 пользователи получат возможность в том числе изменять цвет иконок на рабочем столе

iOS 18 действительно должна стать очень важной и знаковой и для Apple, и для пользователей. Ранее уже были слухи о том, что в этой версии Apple даст возможность размещать иконки на рабочем столе в произвольном порядке, а теперь сообщается, что иконки еще и можно будет немного изменить.