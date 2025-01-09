Русский Колоколъ ФОто "Мострансавто". После Нового года проезд в транспорте подорожал, но ценные работники предлагают вариант дешевле! Алексей НИКИТИН А это Московская область – периферия столицы, носящая гордое название "ЗаМКАДье".
Налом на 40% дешевле: как иностранные специалисты внедряют свои тарифы в автобусах Подмосковья
Комментарии
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Олег Орлов
И не только к мигрантам относится ..А вообще... После Хрущева появился, сформировался новый класс- прощелыги .. Прощелыга, пройда, пролаз- синонимы по словарю Даля... Что-то уныкать, что-то стырить, кого-то обойти кудато пролезть без очереди... Это лишь частный случай...
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3 час.
Алексей Смирнов
А вам нравится, что спекулянт в вас сейчас видит лишь лоха или дойную корову? Или когда цену увеличивают прямо у вас на глазах, у прилавка? Вам нравится кормить мошенников? Нужны не только проверки, нужны наказания. причём жёсткие, с реальным лишением свободы
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1 час.
Сергей Кептицин
А что Вы хотите? В московском метро сплошь надписи по-чурколингво. И на Коробках с продуктами.
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33 мин.
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