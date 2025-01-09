Налом на 40% дешевле: как иностранные специалисты внедряют свои тарифы в автобусах Подмосковья

И не только к мигрантам относится ..А вообще... После Хрущева появился, сформировался новый класс- прощелыги .. Прощелыга, пройда, пролаз- синонимы по словарю Даля... Что-то уныкать, что-то стырить, кого-то обойти кудато пролезть без очереди... Это лишь частный случай...

Алексей Смирнов

А вам нравится, что спекулянт в вас сейчас видит лишь лоха или дойную корову? Или когда цену увеличивают прямо у вас на глазах, у прилавка? Вам нравится кормить мошенников? Нужны не только проверки, нужны наказания. причём жёсткие, с реальным лишением свободы