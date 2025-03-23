Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 23 марта

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Марьино, Новодмитровка и Угроеды Сумской области.